Galeria Nice e a icônica Promenade des Anglais: história e turismo à beira-mar A cidade de Nice é um dos principais destinos turísticos da França, em geral ficando apenas atrás de Paris. E ela tem como principal cartão-postal a avenida costeira Promenade des Anglais. Ao longo dessa orla, o mar Mediterrâneo se encontra com uma extensa faixa de calçadão, muito procurada para caminhadas, esportes e lazer. A região também concentra hotéis, cafés e praias, sendo um dos pontos mais movimentados da Riviera Francesa durante todo o ano. Por Flipar

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