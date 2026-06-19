Animais Descoberta de fóssil na Namíbia jogou luz em detalhes da salamandra gigante Um fóssil que foi descoberto na Namíbia revelou mais detalhes de um predador que viveu há 288 milhões de anos. Os vestígios são de uma Gaiasia jennyae, uma espécie de salamandra gigante que habitava parte do extremo sul do supercontinente conhecido como Gondwana. Por Flipar

Roger M.H. Smith/Divulgação