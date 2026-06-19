Estações de trem brasileiras encantam pela arquitetura e história

Inaugurada em 1938, a Estação Júlio Prestes é uma das mais importantes da cidade de São Paulo e um exemplo marcante da arquitetura ferroviária do século XX. Originalmente projetada para a Estrada de Ferro Sorocabana, a estação se transformou no atual local da Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).
Sua estrutura, repleta de detalhes artísticos, está em processo de restauração para preservar sua beleza histórica. A estação é um símbolo cultural e arquitetônico de São Paulo, conectando a história ferroviária à vida artística da cidade.
A Estação Ferroviária de São João del Rei, inaugurada em 1881, é um ícone das estradas de ferro de Minas Gerais. Após a desativação da linha nos anos 1960, a estação passou a ser um ponto turístico, servindo como partida para o famoso passeio de Maria-Fumaça até Tiradentes.
Com um museu ferroviário que preserva peças e registros da história do transporte no Brasil, a estação mantém viva a memória das ferrovias, oferecendo aos visitantes uma experiência cultural imersiva. A operação do trem turístico é um importante projeto de preservação do patrimônio ferroviário nacional.
Inaugurada em 1926, a Estação Anhumas é o ponto de partida da famosa Maria-Fumaça que liga Campinas a Jaguariúna. Após o fim do uso comercial em 1977, a estação passou a ser um atrativo turístico, com passeios de trem por fazendas centenárias de café. O trajeto de 24 km é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas (Condepacc).
Inaugurada em 1867, a Estação de Paranapiacaba é uma das mais emblemáticas do Brasil, famosa pela sua arquitetura inglesa e pela complexidade do sistema ferroviário da época. A estação faz parte do Expresso Turístico, que leva os visitantes por um percurso histórico.
A Estação Ferroviária de Coronel Cardoso, inaugurada em 1914, era uma das principais estações do Vale do Café, em Valença, Rio de Janeiro. Após o fim do transporte de passageiros nos anos 1970, a estação passou por diversas transformações, mas continua funcionando até hoje.
Inaugurada em 1919, a Estação Ferroviária de Bento Gonçalves foi importante para o escoamento da produção da região da Serra Gaúcha. Em 1993, ela começou a funcionar como ponto de partida para um passeio turístico de Maria-Fumaça, com 23 km de trajeto pelas belas paisagens da região, incluindo degustação de vinhos locais.
Inaugurada em 1858, a Estação Central do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro, é uma das estações ferroviárias mais famosas do país.
Sua importância histórica foi imortalizada pelo filme 'Central do Brasil'. Originalmente chamada Estação da Corte, ela foi palco do transporte de passageiros e mercadorias essenciais para a cidade. Ainda hoje é fundamental para o transporte no Rio.
Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867, a Estação da Luz é um marco histórico da cidade de São Paulo, com uma arquitetura vitoriana imponente, sendo projetada para ser a principal porta de entrada para a cidade. Ela foi construída com materiais importados da Inglaterra e passou por diversas reformas ao longo dos anos. Abriga o Museu da Língua Portuguesa.