História milenar, araucárias e cachoeiras fazem de Piraí do Sul um dos destinos mais interessantes do Paraná; conheça!

Um dos principais símbolos de fé é o Santuário Nossa Senhora das Brotas, considerado um dos mais tradicionais centros de peregrinação religiosa do Paraná. O espaço reúne trilhas, córregos e pequenos riachos, além de proporcionar contato direto com a fauna regional. Todos os anos, milhares de peregrinos participam das celebrações dedicadas à padroeira, especialmente durante a Festa de Nossa Senhora das Brotas, realizada em dezembro. No mesmo período, a Festa do Senhor Menino Deus também mobiliza
A natureza representa um dos maiores patrimônios de Piraí do Sul. O município abriga a Floresta Nacional de Piraí do Sul, unidade de conservação criada para proteger remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, ecossistema característico das araucárias. A área também possui relevância científica por abrigar pesquisas voltadas à preservação dessa espécie ameaçada de extinção.
O local oferece oportunidades para atividades de educação ambiental e contemplação da biodiversidade. As paisagens da região são marcadas por morros, vales, cachoeiras, e as chamadas Escarpas Devonianas, uma das formações naturais mais impressionantes do estado do Paraná.
Entre os atrativos mais conhecidos estão a Cachoeira da Paulina, com sua imponente queda d’água e piscina natural, a Cachoeira do Butiá, com uma queda de 70 metros cercada por lagos de águas cristalinas, e a Cachoeira do Esterco, famosa pela tonalidade alaranjada de suas águas.
Arqueólogos estimam que essas inscrições foram feitas por pessoas que viveram na América há cerca de 13 mil anos. Além disso, a cultura local também se manifesta na gastronomia. Entre as tradições mais conhecidas está a cabriúva, bebida preparada com vinho quente, especiarias e gemada, bastante apreciada durante as festas juninas e julinas.
Há diversas curiosidades que ajudam a explicar por que Piraí do Sul ocupa um lugar especial entre os municípios dos Campos Gerais do Paraná. Uma delas está relacionada ao próprio nome da cidade. A palavra 'Piraí' tem origem indígena e costuma ser associada à expressão 'rio dos peixes', uma referência à abundância de peixes nos cursos d'água da região.