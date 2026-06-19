Galeria História milenar, araucárias e cachoeiras fazem de Piraí do Sul um dos destinos mais interessantes do Paraná; conheça! Uma cidade localizada na região dos Campos Gerais do Paraná tem sua origem ligada ao antigo caminho dos tropeiros que cruzavam o sul do Brasil conduzindo gado em direção ao interior paulista. Trata-se de Piraí do Sul, que, antes mesmo de se tornar um município com cerca de 23 mil habitantes, tinha terras que serviam como ponto de descanso para viajantes e comerciantes, o que contribuiu para o surgimento do povoado que mais tarde se transformaria em cidade cercada por morros, paredões de pedra e Por Flipar

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