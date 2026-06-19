Estilo de Vida Do jardim ao frasco: plantas que dão origem a perfumes famosos O universo da perfumaria é construído a partir de plantas que carregam aromas únicos e histórias fascinantes. Cada essência extraída de flores, folhas, raízes ou resinas traduz fragrâncias, tradições e memórias coletivas. Ao longo dos séculos, espécies vegetais foram cultivadas e reverenciadas pela capacidade de transformar ambiente e despertar emoções. A arte de criar perfumes depende da alquimia entre natureza e sensibilidade humana, revelando como o cheiro pode ser símbolo de identidade e pod Por Flipar

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