Girassóis: o fascínio das belas flores que seguem a luz do sol

Essas características fundamentam o simbolismo associado à alegria e vitalidade que o girassol representa, tornando-o uma planta apreciada em diversas culturas.
O movimento de seguir o sol é conhecido como heliotropismo. E permite que a planta aproveite ao máximo a luz do sol, que contribui para a fotossíntese e hormônios de crescimento.
As flores de Girassol variam de 7 cm a 30,5 cm na diagonal, com disco floral escuro e lígulas radiais de cor amarela.O girassol é nativo das Américas e foi domesticado desde cerca de 3.000 anos a.C. por povos indígenas norte-americanos antes de se espalhar por todo o mundo.
Atualmente, o girassol é cultivado em todo o planeta devido às suas diversas aplicações e possui grande importância econômica, ambiental e cultural.O néctar presente nas flores atrai polinizadores e é utilizado na produção de mel.
O girassol é uma espécie anual, com florada de aproximadamente 20 dias. Ele está pronto para a colheita quando a “flor” seca.
Embora os girassóis mais comuns sejam os amarelos com estatura média de 2 metros, há outras variedades com diferentes características de tamanho, cor e formato do caule e das flores.
Suas sementes são usadas na produção de óleo de girassol, utilizado na culinária, e como fonte de alimento para humanos e animais.Elas podem ser consumidas cruas ou torradas e são uma boa fonte de proteínas, fibras, gorduras, vitaminas e minerais.
O óleo de girassol é excelente para amaciar o cabelo e está técnica já era utilizada pelos índios para esse fim. Também é muito apreciado para massagens corporais.
O girassol consegue se desenvolver na maior parte dos solos destinados à agricultura devido à sua tolerância à seca e menor incidência de pragas e doenças.A presença de raízes profundas contribui para que a planta consiga explorar mais o solo e absorver mais água e nutrientes
Dessa forma, o girassol pode ser cultivado em praticamente todo o território brasileiro. Atualmente, os plantios comerciais se concentram em Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás.
No cenário mundial, os maiores produtores de girassol são a Ucrânia, Rússia, União Europeia e Argentina, com vastos e belos campos a perder de vista.