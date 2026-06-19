Estilo de Vida Xaxim: o tradicional aliado de orquídeas, samambaias e outras plantas ornamentais. O xaxim é um tipo de vaso popular no Brasil por reunir características que favorecem o cultivo de plantas ornamentais. Tradicionalmente, ele era produzido a partir do caule do samambaiaçu (Dicksonia sellowiana), uma espécie nativa da Mata Atlântica. A extração excessiva levou a planta à condição de espécie ameaçada, fazendo com que sua exploração e comercialização fossem restringidas por lei. Por Flipar

imagem gerada por i.a