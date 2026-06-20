Automobilismo e carros China enfrenta desafio com rápida evolução dos carros elétricos A expansão dos veículos elétricos transformou a China em uma das maiores potências da indústria automotiva mundial. Porém, essa rápida evolução também trouxe um novo desafio relacionado ao destino das baterias que chegam ao fim de sua vida útil. Após anos de crescimento acelerado das vendas de automóveis movidos a eletricidade, o país agora se prepara para lidar com um volume crescente de equipamentos descartados. Segundo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a quantidade anual d Por Flipar

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