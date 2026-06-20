Por que o Taj Mahal tem fama de ‘maior prova de amor da história’

Localizado a cerca de três horas da capital Nova Déli, o Taj Mahal se ergue em Agra, cidade que já foi capital do Império Mongol.
A escolha estratégica do local, próximo ao rio Yamuna, permitiu não apenas a construção monumental, mas também a criação de jardins e espelhos d’água que ampliam sua grandiosidade.
A história do Taj Mahal começa no século XVII, quando o imperador Shah Jahan decidiu homenagear sua esposa favorita, Aryumand Banu Begam, conhecida como Mumtaz Mahal.
Após sua morte em 1631, ao dar à luz o 14º filho, o imperador ordenou a construção de um mausoléu que se tornaria símbolo eterno de amor.Shah Jahan e Mumtaz Mahal se casaram em 1612 e viveram juntos por 19 anos.
A morte de Mumtaz abalou profundamente Shah Jahan, que decidiu eternizar sua memória em um monumento sem precedentes. Assim, o Taj Mahal é visto como uma das maiores provas de amor da história, transmitindo emoção e beleza por meio de sua arquitetura única.
A construção do Taj Mahal começou em 1631 e foi concluída em 1648. Mais de 20 mil trabalhadores participaram da complexa obra, que exigiu técnicas avançadas e materiais raros, tornando-se um marco da engenharia e da arte mughal.
O mausoléu foi construído em mármore branco, adornado com pedras preciosas como jade, ametista, turquesa, lápis-lazúli, cristal e ouro. Esses elementos conferem ao monumento um brilho especial, que muda de tonalidade conforme a luz do dia, encantando visitantes.
Ao redor do Taj Mahal, estende-se um jardim planejado segundo princípios persas, simbolizando o paraíso. Caminhos simétricos, árvores e flores criam uma atmosfera de paz, enquanto o espelho d’água reflete a imagem do mausoléu, ampliando sua beleza.
A cúpula central do Taj Mahal é uma das mais impressionantes do mundo, com proporções perfeitas e detalhes refinados. Costurada com fios de ouro, ela se destaca como elemento principal da estrutura, reforçando a grandiosidade do monumento.
No interior do Taj Mahal repousa Mumtaz Mahal, ao lado de Shah Jahan, que morreu em 1666. O túmulo duplo simboliza a união eterna do casal, reforçando o caráter romântico e espiritual da construção.
O nome Taj Mahal significa “Coroa de Mahal”. O imperador chamava sua esposa de “Mumtaz Mahal”, que significa “a joia do palácio”. Essa denominação reforça o caráter afetivo e simbólico do monumento.
Em 1983, o Taj Mahal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Em 2007, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno.
Atualmente, o Taj Mahal recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano. O Taj Mahal encanta por sua capacidade de mudar de aparência conforme a luz do sol e da lua.