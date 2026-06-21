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Plantas que se fecham ao serem tocadas: quais as espécies e por que isso acontece

As plantas que se fecham ao serem tocadas despertam curiosidade desde o nascimento até a vida adulta, pois parecem reagir como se fossem seres conscientes. O movimento rápido das folhas, que se recolhem em segundos, é resultado de um mecanismo biológico de defesa contra predadores e estímulos externos. Cientistas estudam há séculos como o processo funciona, relacionando-o à perda temporária de turgor celular. O fenômeno é uma porta de entrada para reflexões sobre sensibilidade vegetal e comunica

Por Flipar
Imagem de Hans por Pixabay

A dormideira é a espécie mais popular entre as plantas que se fecham ao toque, encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais. Suas folhas compostas se retraem rapidamente quando estimuladas, como forma de defesa contra herbívoros e condições adversas. Estudos apontam que a dormideira pode servir como modelo para pesquisas em neurobiologia vegetal e em sistemas de resposta rápida. Além disso, há registros históricos de que essas plantas eram usadas em rituais e práticas culturais em difer

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O fechamento das folhas ocorre devido à perda de pressão interna nas células, chamada de turgor, que se redistribui em segundos. Essa reação é interpretada como uma estratégia para parecer menos atraente a predadores ou reduzir danos ambientais. Pesquisadores acreditam que o fenômeno pode ser comparado a reflexos em animais, embora seja um processo puramente fisiológico. Estudos, aliás, indicam que sinais elétricos percorrem os tecidos vegetais e a velocidade da resposta varia conforme a espécie

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O segredo do movimento está nos pulvinos, estruturas localizadas na base das folhas que funcionam como pequenas articulações que regulam a pressão interna das células. Essa engenharia natural é exemplo de como a biologia vegetal desenvolveu mecanismos sofisticados. Estudos recentes mostram que sinais elétricos percorrem tecidos vegetais em milissegundos, comparáveis a impulsos nervosos em animais.

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A Acacia sensitiva, parente próxima da dormideira, também apresenta movimentos rápidos ao toque. Suas folhas finas se recolhem em resposta a estímulos mecânicos, criando um espetáculo visual semelhante. Pesquisadores destacam seu uso em estudos de fisiologia vegetal comparada e em regiões tropicais é cultivada como planta ornamental e educativa.

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A Neptunia plena é uma planta aquática que reage ao toque com retração foliar. Encontrada em ambientes úmidos, chama atenção pela delicadeza de suas folhas e pela velocidade da resposta. Também é estudada por sua capacidade de adaptação em ambientes de baixa oxigenação e por contribuir na filtragem natural da água.

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O Biophytum sensitivum é uma pequena planta herbácea que reage ao toque retraindo suas folhas delicadas. Achada em regiões tropicais da Ásia e tem sido usada em práticas medicinais tradicionais por suas propriedades anti-inflamatórias. Sua resposta rápida ao estímulo reforça a diversidade de espécies sensitivas no mundo vegetal. Pesquisadores analisam seus compostos bioativos para uso farmacológico.

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Em várias culturas, plantas sensitivas foram associadas a símbolos de humildade e respeito. O ato de se fechar diante do toque humano era interpretado como reverência, o que enfatiza que esse aspecto cultural reforça a ligação entre ciência e imaginário popular. Na Índia, o Biophytum sensitivum é usado em práticas medicinais e em rituais como símbolo de proteção espiritual.

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Já a Schrankia é estudada em ecossistemas áridos pela resistência ao clima e pela velocidade de resposta. Planta do gênero das leguminosas, apresenta retração foliar ao toque, semelhante à dormideira. Sua presença em ecossistemas secos mostra que o fenômeno não depende apenas de ambientes tropicais úmidos. Estudos destacam sua tolerância a solos pobres em nutrientes.

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Pesquisas modernas utilizam sensores e câmeras de alta velocidade para analisar o movimento das folhas, e os resultados ajudam a compreender como estímulos elétricos e químicos percorrem os tecidos vegetais. Essa investigação abre caminho para aplicações em robótica e biomimética, sendo que universidades asiáticas lideram estudos e aplicam princípios da dormideira em materiais inteligentes.

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Estudos sobre plantas sensitivas inspiram projetos de engenharia que buscam replicar movimentos rápidos sem motores. A biomimética utiliza esses modelos para criar dispositivos flexíveis e responsivos, e o potencial vai desde robôs leves até sistemas de proteção ambiental. Pesquisadores avaliam o uso em sensores de impacto em estruturas, bem como projetos de próteses imitam a resposta rápida das folhas.

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Plantas que se fecham ao toque também desempenham funções relevantes nos ecossistemas. Elas ajudam a regular a presença de herbívoros e a manter o equilíbrio das comunidades vegetais. O fenômeno, além de curioso, é parte essencial da dinâmica natural e sua reação rápida pode reduzir a perda de água em ambientes secos e contribuir para a proteção contra insetos predadores.

Krzysztof Ziarnek, Kenraiz wikimedia commons

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