Estilo de Vida Arquitetura Binishell: a tecnologia de construção que usa balões para erguer casas de concreto Você já ouviu falar em uma arquitetura que utiliza um balão para erguer uma casa? Pois é, ela existe e é chamada de Binishell, uma tecnologia construtiva que tem se destacado pelo mundo por unir inovação, velocidade e sustentabilidade em um único método. A Binishell foi criada na década de 1960 pelo arquiteto italiano Dante Bini, nascido em 1932, e consiste na utilização de uma membrana inflável de neoprene como molde para estruturas de concreto em formato de cúpula, um conceito simples e engenh Por Flipar

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