‘Veneza polonesa’, Wroclaw é uma joia escondida na Europa

O rio Oder nasce na República Tcheca e atravessa a Polônia e a Alemanha até desaguar no Mar Báltico. Em Wroc?aw, ele cria cenários de cartão-postal com ilhotas e canais, sendo possível explorá-lo em cruzeiros fluviais que revelam a beleza da cidade.
Fundada no século X, Wroc?aw foi dominada por diferentes nações ao longo dos séculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se base militar alemã, mas após o conflito voltou ao domínio polonês, recuperando seu nome original e reconstruindo sua identidade.
O centro histórico de Wroc?aw é extremamente bem preservado e revela a riqueza cultural da cidade. Caminhar por suas ruas é como viajar no tempo, observando casarões coloridos, igrejas antigas e praças vibrantes que contam séculos de história.
Um dos símbolos mais curiosos de Wroc?aw são os gnomos nas ruas. Essas pequenas estátuas surgiram como forma de protesto contra o regime comunista e hoje se tornaram uma atração divertida. Em frente ao Fórum Nacional de Música tem esculturas se referindo a uma 'orquestra de gnomos'. E os pequenos seres se espalham por toda a cidade.
A Praça do Mercado, ou Rynek, é uma das mais belas praças medievais da Europa. Cercada por edifícios coloridos e pelo imponente prédio da prefeitura, é o coração social e cultural da cidade, sempre animada por cafés, restaurantes e eventos.
Em uma das esquinas da Praça do Mercado encontram-se as famosas Casas de João e Maria. A saber, dois edifícios medievais de grande curiosidades, unidos por um arco que lhes rendeu tal apelido carinhoso, como se fossem irmãos inseparáveis.
O prédio da prefeitura, em estilo gótico, é um dos destaques da Rynek. Além de abrigar o Museu de Arte Burguesa, possui o restaurante Piwnica ?widnicka, considerado um dos mais antigos da Europa, funcionando desde a Idade Média.
Fundada em 1702, a Universidade de Wroc?aw é um centro de excelência acadêmica. Seu edifício barroco abriga a Aula Leopoldina, um salão do século XVIII preservado até hoje, e já esteve ligado a vencedores do Prêmio Nobel.
Ostrów Tumski (chamado de Ilha da Catedral) é o bairro mais antigo da cidade e considerado seu centro espiritual. A Catedral de São João Batista domina a paisagem, e ao entardecer lanternas a gás ainda são acesas manualmente, criando uma atmosfera romântica.
Wroc?aw abriga uma das cervejarias mais antigas da Europa, ainda em funcionamento. A tradição cervejeira da cidade é um atrativo para os amantes da bebida, que encontram bares e pubs históricos espalhados pelo centro.
A cidade possui uma vibrante cena cultural, com teatros, museus e festivais que celebram sua diversidade. Essa atmosfera artística reforça o papel de Wroc?aw como um dos polos culturais da Polônia.
O transporte público é eficiente e bem integrado, com bondes e ônibus conectando todas as regiões. A estação central, Wroc?aw G?ówny, é moderna e próxima ao centro histórico, facilitando a chegada de visitantes.
Wroc?aw possui aeroporto internacional com voos diretos de várias cidades europeias. A partir da capital Varsóvia, o trajeto de trem leva entre três e quatro horas, tornando a cidade acessível e bem conectada.
A escultura “Pedestres Anônimos” é uma obra marcante que retrata o período da lei marcial na Polônia. As figuras em bronze representam civis desaparecidos e o fim da opressão, tornando-se um dos monumentos mais importantes do país.