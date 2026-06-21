‘Veneza polonesa’, Wroclaw é uma joia escondida na Europa

Um dos símbolos mais curiosos de Wroc?aw são os gnomos nas ruas. Essas pequenas estátuas surgiram como forma de protesto contra o regime comunista e hoje se tornaram uma atração divertida. Em frente ao Fórum Nacional de Música tem esculturas se referindo a uma 'orquestra de gnomos'. E os pequenos seres se espalham por toda a cidade.