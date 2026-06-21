Entretenimento Desafio numérico do Sudoku mantém cérebro ativo e raciocínio afiado O sudoku é um jogo de lógica que desafia o raciocínio com números, padrões e um desafio de dedução. A proposta é preencher uma grade sem repetir algarismos em linhas, colunas e blocos. Por Flipar

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