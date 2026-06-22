Estilo de Vida Entenda por que ninguém pode ser enterrado em Longyearbyen, na Noruega Imagine viver em um lugar onde até mesmo a morte está sujeita a regras tão rígidas que, na prática, se torna ilegal. Pode parecer ficção, mas essa é uma realidade curiosa para os moradores de Longyearbyen. Localizada no arquipélago norueguês de Svalbard, o local chama a atenção do mundo inteiro por uma norma incomum que desperta curiosidade sempre que é mencionada. Desde 1950, o governo da Noruega promulgou uma lei que torna ilegal morrer e ser enterrado por lá. Mas vale destacar que essa lei ex Por Flipar

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