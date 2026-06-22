Empresa de tratores tenta quebrar próprio recorde de velocidade com supercarro movido a hidrogênio

A responsabilidade de conduzir o Hydromax caberá mais uma vez ao britânico Andy Green, uma das figuras mais respeitadas do automobilismo de velocidade. Em 1997, ele se tornou a primeira pessoa a ultrapassar a velocidade do som em terra firme e também colaborou com a JCB na campanha bem-sucedida do Dieselmax.
Além de superar a marca alcançada em 2006, a JCB pretende estabelecer um novo padrão para veículos movidos a hidrogênio. O projeto faz parte de um programa de pesquisa que recebeu investimentos superiores a 100 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 730 milhões na cotação atual) nos últimos anos.