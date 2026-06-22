Galeria Lucerna: entre o brilho do lago e a alma da Suíça Lucerna, situado no coração da Suíça, é uma cidade que encanta pela combinação de paisagens naturais e riqueza histórica. O Lago de Lucerna, cercado por montanhas imponentes, é um dos cartões-postais mais admirados da Europa e inspira visitantes em todas as estações. O centro histórico preserva pontes medievais, praças e fachadas coloridas que revelam séculos de tradição. A vida cultural é intensa, com festivais de música, museus renomados e eventos que atraem público internacional. A infraestru Por Flipar

Imagem de Werner Sidler por Pixabay