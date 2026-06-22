Praias da Tailândia: destinos que transformam a viagem em sonho

Maya Bay, localizada em Koh Phi Phi, ficou mundialmente famosa após o filme “A Praia”, e desde então tornou-se um dos destinos mais desejados da Tailândia embora o acesso seja controlado para preservar o ecossistema. Cercada por falésias imponentes e águas cristalinas, o local transmite uma sensação de isolamento paradisíaco que encanta visitantes. Após anos de fechamento para recuperação ambiental, a baía reabriu com regras rígidas de preservação, reforçando a importância de equilibrar turismo
Railay Beach é acessível apenas por barco, o que já cria uma atmosfera de exclusividade e aventura. Suas falésias de calcário atraem escaladores do mundo inteiro, enquanto a areia branca e o mar azul oferecem descanso para quem busca tranquilidade. A combinação de esportes radicais e relaxamento faz da praia um destino versátil, capaz de agradar tanto aventureiros quanto viajantes em busca de paz. Ademais, o pôr do sol em Railay é considerado um dos mais belos da Tailândia, coroando cada dia com
Patong Beach, em Phuket, é o epicentro da energia tailandesa à beira?mar. Durante o dia, sua extensa faixa de areia recebe visitantes em busca de banhos de sol, esportes aquáticos e passeios descontraídos. À noite, o cenário se transforma: bares, restaurantes e clubes iluminam a orla, criando uma atmosfera vibrante que atrai viajantes do mundo inteiro. Essa combinação faz dela um destino versátil,
Chaweng Beach, em Koh Samui, é conhecida pela infraestrutura turística de alto nível. Suas águas claras e ampla faixa de areia são perfeitas para banhos de mar e atividades aquáticas ao passo em que a praia equilibra momentos de descanso com uma vida social ativa, tornando-se ideal para quem busca variedade em um só destino. À noite, a região se transforma em um centro animado de festas e gastronomia.
Koh Lipe é chamada de “Maldivas da Tailândia” por suas águas cristalinas e recifes de coral. É um destino perfeito para mergulho e snorkel, com biodiversidade marinha impressionante, enquanto a atmosfera tranquila conquista quem deseja escapar das multidões. A ilha mantém um charme rústico, mas com opções de hospedagem que oferecem um clima acolhedor e descontraído sem perder a essência natural.