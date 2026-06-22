Galeria Aliche: o ingrediente que transforma o sabor das receitas O aliche, também conhecido na Itália como alicci, é um ingrediente com origem na culinária mediterrânea, mas especialmente apreciado na gastronomia italiana por seu sabor intenso e marcante. Mas você sabe que peixe é esse? O aliche é preparado a partir da anchova, um tipo de peixe que passa por um processo de cura em sal e maturação que pode durar vários meses. Nesse período, ele desenvolve características únicas de aroma e sabor. Assim, o aliche não é uma espécie diferente de peixe, mas sim à v Por Flipar

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