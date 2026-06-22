Aliche: o ingrediente que transforma o sabor das receitas

Os pequenos e finos filés podem ser incluídos em uma variedade de receitas, e pode servir como finalização de pizzas, recheio de massas fritas e aperitivos. O segredo está em usá-lo com moderação, ou seja, em pequenas quantidades, eles já são suficientes para transformar um prato simples em outro cheio de sabor. Entretanto, o sabor e o aroma intensos do aliche podem causar estranheza em quem o experimenta pela primeira vez.
Na cozinha mediterrânea, a anchova é usada para dar sabor a molhos, saladas e pizzas. Há também vários pratos clássicos da culinária italiana que têm o aliche como ingrediente principal. A pizza napolitana de aliche é um prato conhecido, que combina o sabor salgado da anchova com molho de tomate e queijo derretido. Esse é um dos usos mais clássicos do ingrediente, presente nos cardápios das pizzarias napolitanas tradicionais há séculos.
No Brasil, o aliche é muitas vezes feito com a sardinha. Ela passa pelo mesmo processo que as enchovas e o gosto fica similar. O chef Fausto Denti, docente de gastronomia do Senac São Paulo, destaca ainda o uso do ingrediente no molho da salada Caesar, na tapenade francesa, uma pasta feita com azeitonas, azeite, alho e aliche, e até no cuscuz paulista, em substituição à sardinha em conserva.
O aliche não é apenas saboroso, mas também nutritivo. Ele é rico em proteínas, ômega-3, vitaminas e minerais, ou seja, é uma excelente adição a uma dieta equilibrada. Os ácidos graxos ômega-3 presentes na anchova ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuindo o colesterol e a pressão arterial. A anchova também é rica em cálcio, vitamina A e ferro, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e prevenção de doenças como a osteoporose e a anemia.
Para quem quer experimentar pela primeira vez, a dica é começar com pequenas quantidades misturadas com azeite quente. O calor dissolve os filés e cria um molho saboroso que pode temperar macarrão, vegetais e carnes. Quem resiste ao cheiro forte na primeira vez costuma se surpreender com o quanto o aliche muda o sabor de um prato.