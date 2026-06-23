Galeria Plantas que mudam de cor: o fascínio das estações As plantas que mudam de cor ao longo do ano são um espetáculo natural que fascina cientistas, jardineiros e amantes da paisagem. Elas revelam como a natureza responde às variações de clima, luz e estação, transformando folhas e flores em paletas vivas. Esse fenômeno não é apenas estético, mas também ecológico, pois influencia polinizadores e adaptações ambientais. Em muitas culturas, essas mudanças simbolizam renovação, passagem do tempo e ciclos de vida. O outono, por exemplo, é marcado por fol Por Flipar

Imagem de Mari Loli por Pixabay