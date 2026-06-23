Galeria Crepioca combina praticidade e sabor; veja como fazer e quais são suas vantagens A crepioca é uma preparação simples, versátil e cada vez mais popular na alimentação brasileira. Especialmente entre quem busca opções mais leves ou com melhor perfil nutricional. Resultado da mistura de tapioca com ovos, ela combina praticidade, sabor neutro e alto valor proteico, podendo ser consumida tanto em versões doces quanto salgadas. A crepioca é, basicamente, uma “panqueca” feita com goma de tapioca hidratada e ovo. Por Flipar

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