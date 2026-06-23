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Flores da fortuna: símbolos de sorte ao redor do mundo

As flores sempre foram mais do que simples elementos da natureza: em muitas culturas, elas carregam significados profundos ligados à sorte e prosperidade. Cada espécie traz consigo histórias e tradições que atravessam gerações, reforçando a ligação entre o homem e o mundo natural. O simbolismo da sorte associado às flores aparece em rituais, celebrações e até em práticas cotidianas. Em países asiáticos, por exemplo, algumas flores são cultivadas em templos como forma de atrair boas energias. Já

Por Flipar

A flor de lótus é considerada símbolo de sorte e pureza em diversas culturas asiáticas, especialmente na Índia e no Egito Antigo. Sua capacidade de florescer em águas turvas é vista como metáfora de superação e prosperidade espiritual. Além de seu valor religioso, é cultivada em templos e jardins como representação de sorte e renovação, sendo também estudada por botânicos pela sua resistência e adaptação em ambientes aquáticos, e aparece em obras de arte como ícone de iluminação e fortuna.

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O crisântemo é símbolo de sorte e longevidade em países como Japão e China, onde é associado à felicidade e ao bem-estar. Suas flores vibrantes são usadas em festivais e celebrações, reforçando sua ligação com prosperidade e boa fortuna. Além de seu valor cultural, o crisântemo é cultivado em diversas partes do mundo como planta ornamental, sendo também utilizado em infusões medicinais que reforçam sua importância social e histórica, e sua presença em brasões e artes reforça sua ligação com pros

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O trevo-de-quatro-folhas é um dos símbolos mais universais de sorte, especialmente em culturas ocidentais. Sua raridade torna-o objeto de busca e superstição, associado à fortuna e proteção. É cultivado em jardins e colecionado como amuleto de boa sorte, e sua presença em lendas e tradições populares reforça sua importância como símbolo de esperança e prosperidade.

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A peônia é considerada símbolo de sorte e riqueza na China, sendo chamada de “rainha das flores”. Suas flores exuberantes são usadas em casamentos e celebrações como desejo de prosperidade. É cultivada em jardins ornamentais e admirada por sua beleza e significado cultural, e sua representação em pinturas e tecidos tradicionais reforça sua ligação com fortuna e abundância.

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O girassol é associado à sorte e energia positiva em diversas culturas, por seguir o movimento do sol. Suas flores vibrantes simbolizam vitalidade e prosperidade. É cultivado em larga escala e também usado como símbolo de otimismo e boa fortuna, e sua presença em obras artísticas e festivais reforça sua ligação com alegria e esperança.

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A orquídea é considerada símbolo de sorte e elegância em culturas asiáticas e ocidentais. Suas flores delicadas representam prosperidade e harmonia. É amplamente cultivada como planta ornamental e valorizada em cerimônias e tradições culturais, e sua diversidade de espécies reforça sua importância como símbolo de abundância e boa fortuna.

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O lírio é símbolo de sorte e pureza em diversas tradições religiosas e culturais. Suas flores brancas são associadas à renovação e prosperidade espiritual. É cultivado em jardins e usado em celebrações como desejo de fortuna e felicidade, e sua presença em rituais reforça sua ligação com esperança e prosperidade.

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A flor de ameixeira é símbolo de sorte e resistência na cultura chinesa, florescendo mesmo em condições adversas. Representa renovação e prosperidade em festivais tradicionais. É cultivada em parques e jardins como símbolo de esperança e boa fortuna, e sua floração no inverno reforça sua ligação com perseverança e sorte duradoura.

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A camélia é considerada símbolo de sorte e devoção em culturas orientais. Suas flores variam de branco a vermelho, representando prosperidade e felicidade. É cultivada em jardins ornamentais e usada em celebrações como desejo de boa sorte, e sua presença em literatura e arte reforça sua ligação com fortuna e beleza.

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A flor de cerejeira é símbolo de sorte e renovação no Japão, celebrada em festivais anuais. Representa prosperidade e beleza efêmera, reforçando a ligação entre natureza e espiritualidade. É cultivada em parques e admirada como símbolo cultural de boa fortuna, e sua floração coletiva inspira tradições que celebram esperança e sorte compartilhada.

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O jasmim é considerado símbolo de sorte e amor em diversas culturas, especialmente na Ásia. Seu perfume intenso é associado à prosperidade e boas energias. É cultivado em jardins e usado em cerimônias como desejo de fortuna e felicidade, e sua presença em tradições religiosas reforça sua ligação com sorte e espiritualidade.

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