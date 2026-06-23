Galeria Flores da fortuna: símbolos de sorte ao redor do mundo As flores sempre foram mais do que simples elementos da natureza: em muitas culturas, elas carregam significados profundos ligados à sorte e prosperidade. Cada espécie traz consigo histórias e tradições que atravessam gerações, reforçando a ligação entre o homem e o mundo natural. O simbolismo da sorte associado às flores aparece em rituais, celebrações e até em práticas cotidianas. Em países asiáticos, por exemplo, algumas flores são cultivadas em templos como forma de atrair boas energias. Já Por Flipar