Flores da fortuna: símbolos de sorte ao redor do mundo

A flor de lótus é considerada símbolo de sorte e pureza em diversas culturas asiáticas, especialmente na Índia e no Egito Antigo. Sua capacidade de florescer em águas turvas é vista como metáfora de superação e prosperidade espiritual. Além de seu valor religioso, é cultivada em templos e jardins como representação de sorte e renovação, sendo também estudada por botânicos pela sua resistência e adaptação em ambientes aquáticos, e aparece em obras de arte como ícone de iluminação e fortuna.
O crisântemo é símbolo de sorte e longevidade em países como Japão e China, onde é associado à felicidade e ao bem-estar. Suas flores vibrantes são usadas em festivais e celebrações, reforçando sua ligação com prosperidade e boa fortuna. Além de seu valor cultural, o crisântemo é cultivado em diversas partes do mundo como planta ornamental, sendo também utilizado em infusões medicinais que reforçam sua importância social e histórica, e sua presença em brasões e artes reforça sua ligação com pros
O trevo-de-quatro-folhas é um dos símbolos mais universais de sorte, especialmente em culturas ocidentais. Sua raridade torna-o objeto de busca e superstição, associado à fortuna e proteção. É cultivado em jardins e colecionado como amuleto de boa sorte, e sua presença em lendas e tradições populares reforça sua importância como símbolo de esperança e prosperidade.
A peônia é considerada símbolo de sorte e riqueza na China, sendo chamada de “rainha das flores”. Suas flores exuberantes são usadas em casamentos e celebrações como desejo de prosperidade. É cultivada em jardins ornamentais e admirada por sua beleza e significado cultural, e sua representação em pinturas e tecidos tradicionais reforça sua ligação com fortuna e abundância.
O girassol é associado à sorte e energia positiva em diversas culturas, por seguir o movimento do sol. Suas flores vibrantes simbolizam vitalidade e prosperidade. É cultivado em larga escala e também usado como símbolo de otimismo e boa fortuna, e sua presença em obras artísticas e festivais reforça sua ligação com alegria e esperança.
A orquídea é considerada símbolo de sorte e elegância em culturas asiáticas e ocidentais. Suas flores delicadas representam prosperidade e harmonia. É amplamente cultivada como planta ornamental e valorizada em cerimônias e tradições culturais, e sua diversidade de espécies reforça sua importância como símbolo de abundância e boa fortuna.
O lírio é símbolo de sorte e pureza em diversas tradições religiosas e culturais. Suas flores brancas são associadas à renovação e prosperidade espiritual. É cultivado em jardins e usado em celebrações como desejo de fortuna e felicidade, e sua presença em rituais reforça sua ligação com esperança e prosperidade.
A flor de ameixeira é símbolo de sorte e resistência na cultura chinesa, florescendo mesmo em condições adversas. Representa renovação e prosperidade em festivais tradicionais. É cultivada em parques e jardins como símbolo de esperança e boa fortuna, e sua floração no inverno reforça sua ligação com perseverança e sorte duradoura.
A camélia é considerada símbolo de sorte e devoção em culturas orientais. Suas flores variam de branco a vermelho, representando prosperidade e felicidade. É cultivada em jardins ornamentais e usada em celebrações como desejo de boa sorte, e sua presença em literatura e arte reforça sua ligação com fortuna e beleza.
A flor de cerejeira é símbolo de sorte e renovação no Japão, celebrada em festivais anuais. Representa prosperidade e beleza efêmera, reforçando a ligação entre natureza e espiritualidade. É cultivada em parques e admirada como símbolo cultural de boa fortuna, e sua floração coletiva inspira tradições que celebram esperança e sorte compartilhada.
O jasmim é considerado símbolo de sorte e amor em diversas culturas, especialmente na Ásia. Seu perfume intenso é associado à prosperidade e boas energias. É cultivado em jardins e usado em cerimônias como desejo de fortuna e felicidade, e sua presença em tradições religiosas reforça sua ligação com sorte e espiritualidade.