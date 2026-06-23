Galeria Doce de leite tem peculiaridades em diferentes países: uma mais irresistível que a outra O doce de leite é uma sobremesa que atravessa fronteiras. Feito a partir do cozimento de leite com açúcar, conquista pelo sabor e pela versatilidade em variadas receitas.Veja lugares pelo mundo que produzem essa delícia de forma peculiar, destacando-se pelo sabor e pela qualidade. Por Flipar

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