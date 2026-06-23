Galeria Virou atração turística! Sorvete feito com ingrediente raro na Turquia pode ser cortado, moldado e esticado O sorvete pode assumir formas muito diferentes ao redor do mundo, mas poucas são tão peculiares quanto o dondurma, especialidade tradicional da Turquia. Originário da região de Kahramanmara?, no centro-sul do país, ele se distingue pela consistência elástica, pela resistência ao calor e por uma textura que desafia as expectativas de quem está acostumado aos sorvetes convencionais. Enquanto outras versões derretem rapidamente, o dondurma mantém sua estrutura por mais tempo e pode até ser esticado Por Flipar

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