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Virou atração turística! Sorvete feito com ingrediente raro na Turquia pode ser cortado, moldado e esticado

O sorvete pode assumir formas muito diferentes ao redor do mundo, mas poucas são tão peculiares quanto o dondurma, especialidade tradicional da Turquia. Originário da região de Kahramanmara?, no centro-sul do país, ele se distingue pela consistência elástica, pela resistência ao calor e por uma textura que desafia as expectativas de quem está acostumado aos sorvetes convencionais. Enquanto outras versões derretem rapidamente, o dondurma mantém sua estrutura por mais tempo e pode até ser esticado

Por Flipar
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Muitos turistas conhecem essa sobremesa por meio dos famosos vendedores de rua de Istambul. Vestidos com trajes tradicionais e munidos de longas hastes metálicas, eles transformam a venda do sorvete em uma verdadeira apresentação. O cliente acredita que receberá seu pedido, mas acaba envolvido em uma sequência de truques, movimentos rápidos e brincadeiras que se tornaram parte da experiência cultural associada ao produto.

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Apesar da popularidade das apresentações, os apreciadores da iguaria costumam apontar as sorveterias artesanais como os melhores lugares para experimentar a receita em sua forma mais autêntica. Nessas casas especializadas, a qualidade dos ingredientes recebe atenção especial e os sabores destacam matérias-primas naturais, como pistache, frutas frescas, chocolate e castanhas.

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O segredo da textura única do dondurma está principalmente no salep, um ingrediente obtido a partir dos tubérculos de determinadas espécies de orquídeas Dactylorhiza romana. Essa substância contém glucomanano, composto capaz de absorver grandes quantidades de água e atuar como espessante natural.

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Entretanto, a produção do autêntico dondurma enfrenta desafios ambientais importantes. A coleta excessiva das orquídeas utilizadas para produzir o salep colocou diversas espécies sob ameaça, levando à criação de restrições rigorosas para proteger essas plantas.

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O dondurma é sovado manualmente com longas barras de ferro dentro de grandes cilindros resfriados, em um movimento constante de puxar, dobrar e bater que exige horas de trabalho braçal e grande força muscular. Outra curiosidade é que o dondurma costuma ser consumido com faca e garfo em algumas regiões da Turquia por conta de sua consistência mais firme e elástica.

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Atualmente, iniciativas voltadas ao cultivo sustentável procuram garantir a continuidade da tradição sem comprometer a conservação da espécie, que passou a ser protegida pela União Europeia e pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites).

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Há relatos de que versões primitivas do dondurma existem há vários séculos. A sobremesa surgiu em uma região montanhosa onde a neve era armazenada e combinada com ingredientes locais para criar doces gelados antes mesmo da popularização da refrigeração moderna.

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Eleito a melhor sobremesa gelada do mundo em 2025 pelo guia TasteAtlas, o autêntico dondurma permanece como uma exclusividade do território turco devido às restrições de comércio de seus componentes, o que transforma a degustação dessa iguaria em um roteiro obrigatório para os viajantes que curtem explorar a culinária internacional.

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