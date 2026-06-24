Galeria Caatinga: as peculiaridades de um bioma exclusivamente brasileiro O Dia Nacional da Caatinga, celebrado em 28 de abril, destaca a importância do único bioma exclusivamente brasileiro, que ocupa 11% do território nacional. Localizado principalmente no Nordeste e no norte de Minas Gerais, o bioma é marcado por clima semiárido, vegetação adaptada à seca e biodiversidade surpreendente. A data também homenageia João Vasconcelos Sobrinho, pioneiro dos estudos ambientais no Brasil. Apesar da aparência árida, a Caatinga abriga centenas de espécies endêmicas de plantas Por Flipar

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