Automobilismo e carros

Fábrica chinesa produz um carro a cada 53 segundos usando Inteligência Artificial

Uma fábrica de carros na China foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como uma 'fábrica farol' (Lighthouse Factory, em inglês).

Por Flipar
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Trata-se da fábrica da GAC, que fica em Guangzhou, no sul do país. O selo é dado para unidades que adotam práticas modernas, sustentáveis e os conceitos da chamada 'Indústria 4.0'.

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Fazem parte desse grupo fábricas que são modelos para outras unidades. A GAC produz os carros elétricos das submarcas Aion e Hyptec e faz um amplo uso de automação e inteligência artificial em suas linhas de montagem.

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A IA controla o abastecimento autônomo das estações de trabalho, por exemplo, o que resultou em um aumento de 67% no aproveitamento de distribuição de materiais.

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A IA também ajuda na redução do tempo de preparação para a produção de diferentes modelos, permitindo mais de 100 mil combinações de personalização.

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O ritmo de produção é extremamente eficiente, tendo sido reduzido de um carro por minuto para um carro a cada 53 segundos.

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Além disso, a unidade atingiu a neutralidade de emissões de carbono em 2023, sendo a primeira do país a conseguir tal feito. Isso foi possível graças à adoção de painéis fotovoltaicos (que fornecem metade da energia utilizada) e ao uso de energia limpa, evitando a emissão de 55 mil toneladas de CO2.

Reprodução

A fábrica tem capacidade para produzir 200 mil carros por ano, operando com 2 mil trabalhadores e cerca de 300 robôs.

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A unidade é conhecida por ser compacta (são cerca de 80 mil metros quadrados de área total).

kp yamu Jayanath/Pixabay

Além disso, a fábrica possui um sistema de monitoramento em tempo real de seus veículos conectados para detectar anomalias nas baterias.

Simon Kadula/Unsplash

Inaugurada em 2018, a Lighthouse Factory é a planta mais recente e tecnológica da GAC em Guangzhou, embora a empresa possua outras unidades na região.

Freepik/usertrmk

A GAC está entre os maiores grupos automotivos da China e se destaca por ser a única fabricante no mundo que produz veículos para Honda e Toyota ao mesmo tempo.

Divulgação/GAC

Contudo, a produção dessas marcas japonesas ocorre em outras instalações da GAC distribuídas pelo território chinês.

Divulgac?a?o/GAC

O sucesso do conceito adotado na 'Lighthouse Factory' levou a GAC a reproduzir esse modelo em sua nova unidade na Tailândia, aberta há cerca de um ano.

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Já existe a intenção de expandir esse padrão para outras localidades, inclusive o Brasil.

Divulgac?a?o/GAC

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