Galeria ‘The Windmill Suffolk’: moinho de vento do século 19 é transformado em hospedagem de luxo em condado da Inglaterra Em Cockfield, no condado de Suffolk, na Inglaterra, um antigo moinho de vento construído em 1891 ganhou uma nova vida graças ao casal Steve e Natalie Roberts. Antes da restauração, a torre havia perdido completamente sua função original e servia apenas como depósito. O interior estava praticamente vazio, sem pisos, com janelas quebradas e risco de desabamento. O processo de conversão ocorreu entre 2014 e 2016 e exigiu quase dois anos de trabalho pesado, incluindo a fundação de um novo piso de co Por Flipar

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