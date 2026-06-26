Animais ‘Cobras-espiãs’ ajudam pesquisadores a capturar centenas de pítons invasoras na Flórida; entenda Originárias do Sudeste Asiático, as pítons-birmanesas não fazem parte da fauna nativa da Flórida. Acredita-se que elas tenham chegado aos Everglades após serem abandonadas ou escaparem de criadores de animais exóticos. Como não têm predadores naturais capazes de controlar sua população, elas se espalharam rapidamente e passaram a ameaçar diversas espécies locais. Por Flipar

Wikimedia Commons/Shadow Ayush