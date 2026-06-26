‘Cobras-espiãs’ ajudam pesquisadores a capturar centenas de pítons invasoras na Flórida; entenda

A píton-birmanesa figura entre as maiores serpentes do planeta e desperta atenção por seu tamanho impressionante e sua força. A espécie é nativa do sul e do sudeste da Ásia, com ocorrência em países como Índia, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã.
A espécie habita florestas tropicais, áreas alagadas, manguezais, pântanos e margens de rios, onde encontra abrigo e abundância de presas. Os adultos costumam alcançar entre três e cinco metros de comprimento, embora alguns exemplares ultrapassem seis metros e pesem mais de 90 quilos.
Embora passe boa parte do tempo em terra, a espécie é uma excelente nadadora. Ela consegue atravessar rios largos, permanecer submersa por até cerca de 30 minutos e percorrer grandes distâncias na água. Sua troca de pele ocorre várias vezes ao longo da vida. Antes do processo, os olhos adquirem uma coloração azulada e a visão fica temporariamente prejudicada.
Seu corpo robusto apresenta manchas marrons escuras sobre um fundo bege ou amarelado, padrão que lhe garante uma excelente camuflagem. A píton-birmanesa não possui veneno e captura as presas por constrição, método no qual envolve o animal com o corpo até impedir sua respiração.
Sua dieta inclui mamíferos, aves e répteis, com capacidade para engolir animais de grande porte graças à estrutura flexível do crânio e das mandíbulas. Após uma refeição volumosa, ela pode permanecer várias semanas ou até meses sem se alimentar.
A espécie tem hábitos predominantemente terrestres, mas também nada com facilidade e sobe em árvores quando necessário. As fêmeas costumam superar os machos em tamanho e depositam entre 20 e mais de 100 ovos por postura. Durante a incubação, permanecem enroladas ao redor dos ovos e produzem pequenas contrações musculares para elevar a temperatura do ninho.
Na natureza, poucos predadores conseguem atacar um adulto saudável. Fora de sua área de distribuição original, porém, a píton-birmanesa tornou-se uma das espécies invasoras mais preocupantes do mundo, especialmente no Parque Nacional de Everglades, onde sua presença reduziu drasticamente populações de mamíferos nativos e alterou o equilíbrio ecológico.
Apesar da fama de perigosa, ataques a seres humanos são raros e quase sempre envolvem situações excepcionais. A destruição de habitats e o comércio ilegal de animais silvestres representam ameaças importantes em sua região de origem, enquanto programas de monitoramento e controle buscam limitar sua expansão em áreas invadidas.