Louva-a-deus: curiosidades do inseto que aparenta ‘se ajoelhar’

O assunto viralizou nas redes sociais a partir das postagens do profissional que prestou assistência ao inseto. Muita gente entrou na torcida pelo bichinho. O veterinário Luiz Fernando Guaraná compartilhou o caso nas redes sociais, afirmando o quanto essa experiência foi especial. 'Hoje, foi dia de fazer um atendimento inusitado, único, uma experiência completamente diferente de todas as outras'.