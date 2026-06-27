Galeria Treze Tílias, um pedaço da Áustria no interior de Santa Catarina Situada na região turística do Vale do Contestado, no interior de Santa Catarina, a cidade de Treze Tílias é um destino fortemente marcado pela herança cultural austríaca. Fundada por imigrantes vindos da Áustria, a cidade preserva costumes, arquitetura e tradições que remetem ao país europeu. Essa identidade singular pode ser percebida tanto nas construções quanto nas manifestações culturais, tornando o município um dos mais característicos do Brasil nesse aspecto. Por Flipar

Reprodução do Flickr José Roberto Facco