Estilo de Vida Plantas Sagradas: símbolos de fé entre povos e culturas Desde tempos imemoriais, diferentes povos atribuem às plantas significados que vão além do uso medicinal ou alimentar. Vistas como pontes entre o humano e o divino, símbolos de proteção e força espiritual, algumas espécies carregam histórias que revelam a relação profunda entre cultura e natureza. A sacralidade das plantas não se limita a um continente ou religião, mas se espalha em tradições que rompem séculos. Conhecer essas plantas, portanto, é mergulhar em um universo de crenças, mitos e sab Por Flipar

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