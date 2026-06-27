Garças fazem ninho acima do recinto dos lobos-vermelhos e atraem olhares curiosos

Mesmo havendo outros predadores por perto, como ursos-negros-americanos, a colônia se concentra principalmente acima dos lobos-vermelhos. Isso porque os ursos têm habilidade para escalar árvores, tornando-se uma ameaça maior aos ninhos. Já os lobos, terrestres e indiferentes aos vizinhos aéreos, acabam sendo uma espécie de 'guarda-costas' involuntários.
A estratégia mostra a capacidade de adaptação das garças e seu instinto de preservação. Fora dos zoológicos, porém, essas aves enfrentam desafios cada vez maiores. A destruição de áreas úmidas, a poluição de rios e lagos e a urbanização desordenada reduziram significativamente o espaço natural disponível para elas. Em algumas regiões, como Illinois, a garça-noturna de coroa preta está ameaçada de extinção.
As garças são aves da família Ardeidae, a mesma das garcetas, socós e savacus. Estão distribuídas por diversos continentes e habitam principalmente zonas úmidas, como manguezais, margens de rios, brejos e lagoas. Seu porte elegante, pescoço alongado e voo cadenciado tornam-nas inconfundíveis no céu ou pousadas em ramos altos. Existem dezenas de espécies, cada uma com características próprias, mas todas compartilham uma ligação estreita com a água e os ecossistemas alagadiços.
A garça-noturna de coroa preta, protagonista da história de Chicago, é uma espécie que costuma se movimentar durante o entardecer e à noite, diferentemente de suas parentes, que são mais ativas sob o sol. Em tempos de reprodução, busca locais elevados e protegidos, como árvores frondosas, onde constrói ninhos comunitários com galhos secos.
Pais se revezam no cuidado dos filhotes e há registros de aves adultas alimentando crias que não são suas. Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes em ambientes de alta densidade populacional. O instinto protetor das garças na escolha do local dos ninhos ficou evidente no zoológico.
As garças também são figuras emblemáticas em muitas culturas. No Japão, simbolizam longevidade e pureza. No Brasil, são vistas com frequência em regiões de alagados, como o Pantanal e a Amazônia, onde sua presença está ligada ao equilíbrio ecológico. Alimentam-se de pequenos peixes, anfíbios, insetos e, ocasionalmente, pequenos mamíferos.
Seu papel nos ecossistemas é essencial, pois ajudam a controlar populações de presas e indicam a saúde ambiental de áreas alagadas. Durante a época de reprodução, que varia conforme a espécie e o clima local, as garças escolhem árvores de grande porte e galhos resistentes para aninhar. A escolha criteriosa da vegetação ajuda a manter os ninhos seguros e estáveis ao longo da temporada.
Os galhos utilizados na construção dos ninhos são coletados em árvores vizinhas, principalmente olmos e carvalhos. Mesmo com o sucesso reprodutivo da colônia no zoológico, especialistas alertam para riscos como surtos de gripe aviária ou tempestades severas, que podem comprometer a população de forma drástica.
A alta concentração de aves em um único espaço, embora vantajosa em termos de proteção, também aumenta a vulnerabilidade a eventos isolados. Por isso, o monitoramento constante e a gestão cuidadosa dos recintos são fundamentais para garantir a continuidade da colônia.
A história indica que, com planejamento e atenção à biodiversidade, é possível criar espaços urbanos que convivam com espécies silvestres, inclusive aquelas em situação delicada. Ao longo das rotas migratórias, essas aves formam relações únicas com diferentes espécies e aprendem a reconhecer onde estarão mais seguras. O comportamento em Lincoln Park pode, com o tempo, se repetir em outros pontos do continente, desde que haja condições adequadas.
A história das garças que escolheram viver sobre os lobos-vermelhos demonstra como a natureza é capaz de encontrar soluções surpreendentes para garantir a sobrevivência das espécies. Esse caso evidencia que ambientes urbanos bem planejados podem contribuir para a conservação da vida silvestre quando oferecem condições adequadas de abrigo e segurança. As garças continuam mostrando, com seu comportamento inteligente e sua impressionante capacidade de adaptação, que a convivência harmoniosa entre d