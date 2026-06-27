Animais Garças fazem ninho acima do recinto dos lobos-vermelhos e atraem olhares curiosos No alto das árvores do Zoológico Lincoln Park, em Chicago, nos Estados Unidos, uma cena curiosa chamou a atenção dos visitantes e pesquisadores. Ali, acima do recinto dos lobos-vermelhos, centenas de garças-noturnas de coroa preta encontraram um local ideal para se reproduzir. Aparentemente improvável, essa convivência tem um fundamento estratégico, já que os lobos afastam predadores comuns às garças, como guaxinins e aves de rapina. O resultado é uma convivência que beneficia os dois lados. Por Flipar

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