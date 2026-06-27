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A imponente e ornamental fonte de Bethesda no Central Park

A Fonte de Bethesda é um dos monumentos mais conhecidos de Nova York. Ela está localizada no coração do Central Park, na área conhecida como The Terrace. Inaugurada em 1873, ela foi projetada pela escultora Emma Stebbins, que se tornou a primeira mulher a receber uma encomenda de arte pública por parte da cidade de Nova York. Esse feito torna a fonte ainda mais especial pela sua representatividade.

Por Flipar
Wikimedia Commons / Daniel Dimitrov

A escultura central da fonte representa o Anjo das Águas, figura inspirada no Evangelho de João, que descreve um anjo descendo ao Tanque de Betesda em Jerusalém para curar as águas e os doentes. A figura alada repousa sobre um pedestal ornamentado, com quatro querubins ao redor representando a Temperança, a Pureza, a Saúde e a Paz. O conjunto escultórico foi fundido em bronze e erigido em cima de uma base de arenito de Dorset, criando uma composição harmoniosa que dialoga com a natureza ao redor

Wikimedia Commons / Rob Young

A fonte celebrava a conclusão do Croton Aqueduct, o sistema de abastecimento de água potável que transformou a saúde pública nova-iorquina ao reduzir drasticamente as epidemias de cólera e febre tifoide que assolavam a cidade. A água, portanto, é o elemento central tanto do ponto de vista artístico quanto simbólico, já que ela representa cura, pureza e o progresso civilizatório que o sistema hídrico representava para a cidade.

Wikimedia Commons / Christian David

A fonte se integra ao projeto paisagístico do Central Park concebido por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux. A Terrace onde ela se localiza é uma das poucas áreas formalmente projetadas do parque, com escadarias de duplo lance, arabescos de pedra e um passeio arborizado que desemboca na fonte como ponto focal de perspectiva.

Wikimedia Commons / Francisco Diez

Em dias ensolarados, o reflexo da escultura na bacia d'água e a movimentação de patos e pombas criam um cenário quase cinematográfico, por isso o local é um dos mais filmados da cidade. Inclusive, ela aparece em dezenas de filmes, séries de televisão, como “Anjos na América”, “Kramer vs. Kramer” e “Gossip Girl”.

Divulgação

Ao longo dos anos, a fonte passou por restaurações importantes para preservar sua integridade estrutural e estética. Em 2007, aconteceu uma grande restauração para a conservação do bronze, recuperação dos mosaicos da arcada e limpeza da bacia.

Wikimedia Commons / Rhododendrites

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