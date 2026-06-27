A imponente e ornamental fonte de Bethesda no Central Park

A escultura central da fonte representa o Anjo das Águas, figura inspirada no Evangelho de João, que descreve um anjo descendo ao Tanque de Betesda em Jerusalém para curar as águas e os doentes. A figura alada repousa sobre um pedestal ornamentado, com quatro querubins ao redor representando a Temperança, a Pureza, a Saúde e a Paz. O conjunto escultórico foi fundido em bronze e erigido em cima de uma base de arenito de Dorset, criando uma composição harmoniosa que dialoga com a natureza ao redor
A fonte celebrava a conclusão do Croton Aqueduct, o sistema de abastecimento de água potável que transformou a saúde pública nova-iorquina ao reduzir drasticamente as epidemias de cólera e febre tifoide que assolavam a cidade. A água, portanto, é o elemento central tanto do ponto de vista artístico quanto simbólico, já que ela representa cura, pureza e o progresso civilizatório que o sistema hídrico representava para a cidade.
A fonte se integra ao projeto paisagístico do Central Park concebido por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux. A Terrace onde ela se localiza é uma das poucas áreas formalmente projetadas do parque, com escadarias de duplo lance, arabescos de pedra e um passeio arborizado que desemboca na fonte como ponto focal de perspectiva.
Em dias ensolarados, o reflexo da escultura na bacia d'água e a movimentação de patos e pombas criam um cenário quase cinematográfico, por isso o local é um dos mais filmados da cidade. Inclusive, ela aparece em dezenas de filmes, séries de televisão, como “Anjos na América”, “Kramer vs. Kramer” e “Gossip Girl”.
Ao longo dos anos, a fonte passou por restaurações importantes para preservar sua integridade estrutural e estética. Em 2007, aconteceu uma grande restauração para a conservação do bronze, recuperação dos mosaicos da arcada e limpeza da bacia.