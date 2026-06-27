Galeria A imponente e ornamental fonte de Bethesda no Central Park A Fonte de Bethesda é um dos monumentos mais conhecidos de Nova York. Ela está localizada no coração do Central Park, na área conhecida como The Terrace. Inaugurada em 1873, ela foi projetada pela escultora Emma Stebbins, que se tornou a primeira mulher a receber uma encomenda de arte pública por parte da cidade de Nova York. Esse feito torna a fonte ainda mais especial pela sua representatividade. Por Flipar

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