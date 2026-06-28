Artes O universo da pedra-sabão: benefícios, uso correto e tradição na sua casa A pedra-sabão se destaca há gerações na culinária e no artesanato devido à sua capacidade de reter calor e resistir a temperaturas extremas. Conhecer as formas corretas de uso e o processo de cura evita danos ao material e garante refeições mais saborosas e saudáveis. O manejo adequado dessa rocha preserva a tradição e valoriza utensílios que duram por uma vida inteira. Confira como dominar as técnicas essenciais de conservação, preparo e escolha desse material único. Por Flipar

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