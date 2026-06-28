Monte Verde: charme europeu nas montanhas de Minas Gerais

Monte Verde representa, hoje, um exemplo de como o turismo pode redefinir a identidade de um território. O distrito deixou de ser apenas um ponto isolado na Serra da Mantiqueira para se tornar um dos destinos mais emblemáticos do turismo de inverno no Brasil. Ao unir clima incomum, paisagem montanhosa e uma atmosfera cuidadosamente construída, a vila mantém seu poder de atração mesmo em um país tropical, provando que o frio europeu também encontra espaço nas montanhas de Minas Gerais.