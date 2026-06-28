Ideia improvável vira realidade em projeto de iglu construído com barro e palha

Em seguida, a equipe preparou uma massa composta por terra, água e palha, combinação utilizada há séculos em diferentes métodos construtivos devido à sua resistência e capacidade de isolamento térmico. A água empregada na mistura veio do próprio lago, enquanto a palha ajudou a reforçar a massa e reduzir o surgimento de fissuras. O trabalho exigiu esforço físico considerável, já que a mistura precisou ser amassada, transportada e moldada manualmente sobre a estrutura metálica.
As primeiras camadas apresentaram desafios, pois parte do barro atravessava a malha ou se desprendia antes de secar. Com o avanço da obra, a equipe ajustou a técnica e conseguiu distribuir a massa de forma mais uniforme. O projeto também recebeu uma entrada baixa, inspirada nos iglus tradicionais, além de uma janela que permitiu a entrada de luz natural e ventilação.
Essa abertura ainda proporcionou uma vista privilegiada para a paisagem ao redor, integrando a construção ao ambiente. O acabamento manual conferiu personalidade à estrutura, que aos poucos ganhou aparência definitiva. Apesar do progresso, pequenas rachaduras surgiram durante a secagem, algo comum em construções feitas com terra.
Para corrigir o problema, os responsáveis planejaram aplicar novas camadas de revestimento e reforçar as áreas mais sensíveis. A possibilidade de chuva também exigiu cuidados extras, incluindo a proteção da obra com lonas até que o material adquirisse maior estabilidade.
Embora não tenha sido concebido como uma residência convencional, o iglu demonstrou a versatilidade de materiais simples e acessíveis. O resultado chamou atenção por reinterpretar um modelo arquitetônico tradicionalmente associado ao gelo, sendo adaptado a um contexto completamente diferente.
O experimento resgatou métodos ancestrais de bioconstrução e demonstrou como elementos simples da natureza podem ser convertidos em espaços de convivência originais, estimulando planos futuros para novas edificações ecológicas com o emprego de bambu.
Os iglus tradicionais são construções de neve e gelo desenvolvidas pelos povos inuítes das regiões árticas da América do Norte, especialmente em áreas do Canadá e da Groenlândia. Apesar da aparência simples, essas estruturas demonstram grande conhecimento sobre o ambiente polar e as propriedades dos materiais disponíveis na natureza.
Os blocos de neve compactada são cortados e empilhados em formato de cúpula, criando uma construção resistente capaz de suportar ventos fortes e temperaturas extremamente baixas. A neve utilizada contém pequenas bolsas de ar que funcionam como isolante térmico, o que ajuda a conservar o calor no interior.
Embora do lado de fora os termômetros possam registrar dezenas de graus abaixo de zero, o ambiente interno costuma permanecer muito mais quente. A entrada geralmente fica em um nível inferior ao espaço principal, estratégia que reduz a perda de calor.
Em muitos casos, peles de animais eram usadas para aumentar o conforto dos ocupantes. Os iglus serviam principalmente como abrigos temporários durante expedições de caça e deslocamentos pelo gelo. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não eram as moradias permanentes de todos os inuítes, que também utilizavam outros tipos de habitação conforme a estação do ano.
Hoje em dia, os iglus continuam a despertar interesse por suas soluções arquitetônicas simples e inteligentes e permanecem como um símbolo da engenhosidade humana diante de condições climáticas extremas, além de representar uma das formas mais conhecidas de arquitetura tradicional adaptada ao ambiente natural