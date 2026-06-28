Estilo de Vida Ideia improvável vira realidade em projeto de iglu construído com barro e palha Às margens de um lago, um grupo de entusiastas da construção artesanal decidiu erguer um iglu utilizando barro em vez de gelo. O projeto, que combinou criatividade, técnicas tradicionais e trabalho coletivo, resultou em uma pequena estrutura arredondada capaz de acomodar várias pessoas em seu interior. A construção começou com a escolha do terreno e a montagem de uma armação metálica em formato de domo. Coberta por uma malha de aço, essa base serviu para sustentar a mistura aplicada posteriormen Por Flipar

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