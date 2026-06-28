Galeria Mulher passou 42 horas à deriva em alto-mar após desaparecer durante passeio de moto aquática Uma história que ocorreu no fim de maio ainda causa espanto quando lembrada. Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, desapareceu após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. Ela foi encontrada com vida na manhã do dia 26 de maio por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva no mar, segundo os bombeiros. A mulher estava confusa, com frio intenso e pediu água assim que foi resgatada. Por Flipar

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