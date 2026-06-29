Galeria Como funciona o lenacapavir, nova aposta na prevenção do HIV A injeção semestral que previne HIV, chamada lenacapavir, foi aprovada pela Anvisa como nova opção de proteção contra o vírus. A expectativa é que o medicamento represente um avanço importante no combate à AIDS no Brasil, ainda que sua incorporação ao SUS dependa de análises específicas. Por Flipar

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