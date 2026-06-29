Artes A arte do mármore: segredos práticos para um uso perfeito O mármore atravessa os séculos como um dos materiais mais nobres da história, unindo estética inigualável e alta resistência. Entender suas propriedades e formas de aplicação ajuda a valorizar o patrimônio e evita erros dispendiosos em reformas e construções. O uso consciente dessa rocha natural transforma atmosferas urbanas em monumentos de sofisticação duradoura. Conheça como esse recurso pode impactar ambientes e inspirar novas soluções criativas. Por Flipar

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