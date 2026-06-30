Ilha japonesa de Okunoshima está tomada por coelhos e vira fenômeno turístico

A ilha, também apelidada de Usagi Shima, abriga um único hotel, o Kyukamura Okunoshima, que serve de apoio para os viajantes com serviços de hospedagem e aluguel de bicicletas. O acesso ao local ocorre por meio de balsas que partem do porto de Tadanoumi, na cidade de Takehara, em uma viagem curta de cerca de 15 minutos.