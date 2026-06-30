Ilha japonesa de Okunoshima está tomada por coelhos e vira fenômeno turístico

Com o intuito de preservar a memória desse período, foi criado o 'Museu do Gás Venenoso de Okunoshima', que reúne documentos, equipamentos, fotografias e relatos relacionados à produção de armas químicas. Apesar de sua importância histórica, muitos turistas visitam a ilha principalmente por causa dos coelhos e acabam deixando o museu em segundo plano.
Além dos coelhos e de passado militar, Okunoshima oferece atrações naturais que ajudam a explicar sua popularidade entre turistas japoneses e estrangeiros. A ilha possui cerca de 4 quilômetros de circunferência e pode ser explorada a pé ou de bicicleta por meio de trilhas que passam por florestas, mirantes e áreas costeiras.
A ilha, também apelidada de Usagi Shima, abriga um único hotel, o Kyukamura Okunoshima, que serve de apoio para os viajantes com serviços de hospedagem e aluguel de bicicletas. O acesso ao local ocorre por meio de balsas que partem do porto de Tadanoumi, na cidade de Takehara, em uma viagem curta de cerca de 15 minutos.