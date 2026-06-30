Galeria Pesquisadora faz história ao atingir profundidade ‘abismal’ na Fossa de Atacama A cientista chilena Valeria Cortés Rivas fez história recentemente ao se tornar a primeira mulher a atingir 7.680 metros de profundidade na Fossa de Atacama. Pesquisadora da Universidade do Chile e do Instituto Milênio de Oceanografia, ela fez parte da expedição binacional entre Chile e China, que marcou um avanço inédito na exploração do oceano profundo. No total, a operação durou mais de dez horas e foi possível fazer observações diretas em um ambiente de escuridão absoluta. A principal missão Por Flipar

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