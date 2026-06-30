Automobilismo e carros De ‘007’ a ‘Velozes e Furiosos’: veja carros do cinema que viraram relíquias milionárias Um simples automóvel pode deixar de ser apenas um meio de transporte para se transformar em uma peça histórica quando sua trajetória se cruza com o cinema. Em leilões internacionais, veículos que participaram de produções famosas costumam atingir valores muito superiores aos de modelos idênticos sem qualquer ligação com as telas. Nesses casos, o que realmente pesa não é apenas a complexidade mecânica, mas a importância cultural e a história que acompanha cada exemplar. Confira alguns exemplos ma Por Flipar

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