Animais de quatro patas que costumam ficar em pé; por que fazem isso?

Suricato Os suricatos vivem em grupos e frequentemente ficam erguidos para vigiar possíveis ameaças. Enquanto alguns procuram alimento, outros atuam como sentinelas observando o horizonte.
Cachorro-da-pradaria Muito sociáveis, os cachorros-da-pradaria costumam se levantar perto das tocas para monitorar o ambiente. A posição ajuda a identificar predadores à distância em áreas abertas.
Esquilo-terrestre Esses esquilos conseguem permanecer em pé por bastante tempo enquanto analisam sons e movimentos ao redor. O comportamento é comum em regiões secas e gramados amplos.
Urso Embora sejam animais pesados, muitos ursos conseguem se equilibrar nas patas traseiras por alguns instantes. Isso normalmente acontece para observar melhor algo ou alcançar alimento.
Marmota As marmotas frequentemente assumem postura ereta perto das entradas das tocas. A posição facilita a vigilância e ajuda o grupo a reagir rapidamente em caso de perigo.
Coelho Alguns coelhos se levantam sobre as patas traseiras para investigar sons e cheiros no ambiente. O comportamento é mais comum quando o animal percebe algo diferente ao redor.
Panda-vermelho O panda-vermelho pode se erguer para parecer maior diante de ameaças. A postura também aparece em disputas territoriais e momentos de alerta na natureza.
Quati Os quatis costumam usar a posição ereta para observar áreas mais distantes e procurar alimento. O equilíbrio chama atenção principalmente quando o animal está sobre pedras ou troncos.
Furão Curiosos por natureza, os furões frequentemente ficam em pé para analisar movimentos e novidades no ambiente. A postura ajuda o animal a ampliar o campo de visão.
Lêmure sifaka Esse lêmure conhecido pelas movimentações curiosas também consegue se equilibrar ereto por alguns momentos. O hábito aparece principalmente durante a observação do território.
Doninha Pequenas e ágeis, as doninhas costumam levantar o corpo para vigiar arredores e localizar presas. Mesmo discretas, conseguem manter equilíbrio impressionante na posição.
Texugo Os texugos podem ficar erguidos quando percebem movimentações estranhas próximas às tocas. A postura ajuda o animal a observar melhor o ambiente antes de reagir.