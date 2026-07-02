Animais Animais de quatro patas que costumam ficar em pé; por que fazem isso? Alguns animais de quatro patas chamam atenção por um comportamento curioso: ficar em pé sobre as patas traseiras por vários segundos. Em muitos casos, essa postura ajuda na vigilância contra predadores, na busca por alimento ou na comunicação dentro do grupo. Algumas espécies conseguem até manter o equilíbrio de forma impressionante enquanto observam o ambiente ao redor. O hábito aparece em diferentes regiões do planeta e costuma render imagens que parecem quase humanas. Veja a seguir 12 animais Por Flipar

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