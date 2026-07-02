Filmes e Séries Michael Byrne, ator de “Harry Potter”, morre aos 82 anos O ator britânico Michael Byrne morreu no dia 20 de junho de 2026, aos 82 anos, segundo informou o jornal britânico 'The Guardian'. A causa da morte não foi revelada. Byrne interpretou uma versão mais velha de Gellert Grindelwald em 'Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1' e também atuou em filmes como 'Indiana Jones e a Última Cruzada' e 'Coração Valente'. Por Flipar

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