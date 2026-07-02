Estilo de Vida O segredo da garrafa térmica: a ciência que conserva bebidas quentes e frias por horas As garrafas térmicas estão presentes em residências, escritórios e viagens há décadas, tornando-se indispensáveis para conservar bebidas na temperatura desejada por várias horas. Embora pareçam simples, elas utilizam princípios da Física desenvolvidos há mais de um século para reduzir a troca de calor com o ambiente. O resultado é um recipiente capaz de manter líquidos quentes ou frios por muito mais tempo sem consumir energia elétrica. Por Flipar

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