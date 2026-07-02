O segredo da garrafa térmica: a ciência que conserva bebidas quentes e frias por horas

A origem da garrafa térmica remonta a 1892, quando o físico escocês Sir James Dewar desenvolveu um recipiente de parede dupla para armazenar gases liquefeitos durante experimentos científicos. Conhecido como frasco de Dewar, o equipamento inspirou a criação da versão doméstica alguns anos depois, adaptada para conservar bebidas e alimentos. Desde então, a tecnologia passou por diversas melhorias, mas o princípio de funcionamento permanece praticamente o mesmo.
O segredo da conservação está na estrutura interna da garrafa. Entre duas paredes, geralmente de vidro ou aço inoxidável, existe uma camada de vácuo que dificulta a transferência de calor por condução e convecção. Em muitos modelos, superfícies refletivas também ajudam a reduzir a perda de calor por radiação, aumentando ainda mais a eficiência do isolamento térmico.
As garrafas térmicas podem ser fabricadas com ampola de vidro ou de aço inoxidável, e cada material apresenta características próprias. O vidro costuma oferecer excelente isolamento térmico, mas exige maior cuidado por ser mais frágil. Já o aço inox se destaca pela resistência a impactos e pela durabilidade, sendo bastante utilizado por quem transporta a garrafa com frequência.
Alguns hábitos ajudam a melhorar o desempenho da garrafa térmica. Antes de colocar uma bebida quente, recomenda-se aquecer o interior com água quente por alguns minutos. Da mesma forma, para bebidas geladas, vale a pena resfriar previamente o recipiente com água fria ou gelo. Esse procedimento reduz o impacto da temperatura inicial das paredes internas e prolonga a conservação.
A vedação da tampa também desempenha papel fundamental. Sempre que a garrafa é aberta, ocorre troca de calor com o ambiente, fazendo com que a temperatura do conteúdo seja alterada gradualmente. Por isso, abrir o recipiente apenas quando necessário e mantê-lo bem fechado contribui para preservar a bebida por mais tempo.
Além da praticidade, a garrafa térmica representa uma solução sustentável para o dia a dia. Ao conservar café, chá, água ou outras bebidas por muitas horas, ela reduz a necessidade de aquecimento ou resfriamento constante, economizando energia e diminuindo o uso de recipientes descartáveis. Essa combinação de eficiência, durabilidade e simplicidade explica por que a invenção criada no século XIX continua tão presente na rotina de milhões de pessoas.