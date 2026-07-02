Celebridades e TV Mistério da morte da atriz Natalie Wood já dura quatro décadas A atriz Natalie Wood, uma das mais famosas nos anos 1970 em Hollywood, faria 88 anos no dia 20/7/2026. A morte dela está sem solução até hoje. Desde 1981, o assunto é alvo da curiosidade do público, pelas circunstâncias nebulosas que envolvem o caso. Por Flipar

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