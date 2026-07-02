Ex-diretora de elenco de “007” rejeita Jacob Elordi, Callum Turner e Harris Dickinson para papel de James Bond

Debbie McWilliams trabalhou na franquia por 40 anos, desde “Somente Para Seus Olhos”, lançado em 1981, até “007 - Sem Tempo Para Morrer”, lançado em 2021. Foi ela quem escolheu Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig para viver o espião britânico nas telonas durante esse tempo.
Em entrevista ao jornal britânico “The Independent”, a ex-diretora afirmou que rostos muito conhecidos e com grande exposição na mídia não servem para interpretar o espião. Segundo ela, para interpretar o icônico espião, o ator não deve ser muito conhecido e deve ter uma vida pessoal discreta, assim como era a vida dos atores que ela escolheu quando estrearam com o personagem, porque é mais fácil o público acreditar na aura misteriosa do personagem.
E a exposição midiática dos preferidos do público é o principal problema desses atores de acordo com McWilliams. Elordi é um dos nomes mais populares em Hollywood em 2026. Australiano, ele ficou conhecido pela franquia “A Barraca do Beijo”, da Netflix, e pela série “Euphoria”, da HBO.
Nos últimos anos, ele estrelou sucessos de crítica como 'Saltburn', 'Priscilla', “Morro dos Ventos Uivantes” e 'Frankenstein'. Por este último filme, dirigido por Guillermo del Toro, no qual interpretou a Criatura, Elordi recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2026.
Já o ator britânico Callum Turner se destacou em produções como “Animais Fantásticos”, do universo de “Harry Potter”, e “Mestres do Ar”. Em maio de 2026, ele se casou com a cantora Dua Lipa em Londres, e desde que assumiram o relacionamento, o ator é constantemente alvo da mídia internacional.
O ator britânico Harris Dickinson também é um destaque em Hollywood desde que estrelou “Babygirl”, em 2025, ao lado de Nicole Kidman. Dickinson ainda foi escolhido para interpretar John Lennon no novo filme sobre os Beatles, projeto que deve aumentar sua exposição e marcar sua imagem nos próximos anos.
O novo filme de James Bond é uma produção da Amazon MGM Studios, que comprou os direitos da franquia. A direção está a cargo de Denis Villeneuve, cineasta indicado ao Oscar por “Duna”, enquanto o roteiro é assinado por Steven Knight, criador da série “Peaky Blinders”. A busca pelo próximo ator para o papel de 007 é conduzida pela diretora de elenco Nina Gold.