Galeria Lugano, na Suíça, esbanja beleza natural e riqueza arquitetônica com alma italiana Lugano é uma cidade que encanta pela elegância e atmosfera que mistura tradição suíça com influência italiana. Localizada às margens de um lago de beleza singular, oferece combinação de natureza exuberante e vida urbana sofisticada. O reflexo das montanhas nos espelhos d’água cria uma paisagem ímpar e, ao caminhar por suas ruas, o visitante acha cafés charmosos, praças arborizadas e uma arquitetura que ímpar. É um destino que desperta curiosidade e convida a mergulhar em experiências culturais e Por Flipar

Aconcagua - wikimedia commons