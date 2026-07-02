Galeria Descoberta de um manuscrito do século 13 revela um Merlin mais humano e vulnerável A descoberta de um manuscrito do século 13 trouxe novas informações sobre Merlin, o lendário mago das histórias do Rei Arthur, e pode mudar muito do que se sabe sobre ele. O fragmento faz parte da 'Suite Vulgate du Merlin', uma versão francesa da lenda arturiana datada entre 1275 e 1315, e estava camuflado na encadernação de um livro de registros do século 16. Por Flipar

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