Galeria O segredo da casca aveludada do brie: por que ela deixa o queijo tão cremoso? O Brie é um dos queijos mais emblemáticos da França, associado à culinária clássica e à sofisticação gastronômica. Produzido desde a Idade Média, conquistou paladares ao redor do mundo. Símbolo de elegância e identidade nacional, sua história atravessa séculos e reflete a importância da tradição artesanal na cultura alimentar francesa. Por Flipar

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