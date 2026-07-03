Estilo de Vida Como identificar os principais padrões xadrez usados na moda O xadrez é uma das estampas mais tradicionais do vestuário, mas está longe de ser um único desenho. Ao longo dos séculos, diferentes padrões surgiram em várias partes do mundo, cada um com características próprias e forte influência na moda. Conheça alguns dos estilos mais famosos e aprenda a diferenciá-los. Por Flipar

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