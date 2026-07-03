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Como identificar os principais padrões xadrez usados na moda

O xadrez é uma das estampas mais tradicionais do vestuário, mas está longe de ser um único desenho. Ao longo dos séculos, diferentes padrões surgiram em várias partes do mundo, cada um com características próprias e forte influência na moda. Conheça alguns dos estilos mais famosos e aprenda a diferenciá-los.

Por Flipar
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Originário da Escócia, o tartan é o padrão xadrez mais famoso do mundo. Suas faixas horizontais e verticais em diferentes larguras e cores identificavam antigos clãs escoceses e, atualmente, aparecem em saias, cachecóis, casacos e peças de alta-costura.

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Vichy - Com pequenos quadrados regulares formados pela combinação do branco com outra cor, o vichy transmite leveza e elegância. Tornou-se um clássico da moda feminina e continua presente em vestidos, camisas e roupas para o verão.

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Glen Plaid (Glen Check) é um padrão clássico da alfaiataria britânica, formado por pequenos quadros em tons discretos que criam um visual elegante e sofisticado. Muito utilizado em blazers, ternos, calças e casacos, permanece como uma escolha frequente tanto na moda masculina quanto na feminina.

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Seu nome significa 'pé de galinha' em francês, referência ao formato irregular dos desenhos. Tradicionalmente em preto e branco, ganhou projeção internacional graças às coleções de alta-costura e permanece como símbolo de elegância.

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Burberry - Criado na década de 1920 para forrar os icônicos trench coats da marca britânica e ganhou o mundo. Com sua combinação característica de bege, preto, branco e vermelho, o padrão ultrapassou o universo da moda e tornou-se um dos desenhos mais reconhecidos e valorizados do mercado de luxo, aparecendo em roupas, bolsas, lenços e acessórios.

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Windowpane - Também chamado de 'janela', apresenta linhas finas que formam grandes quadrados sobre o tecido. O visual minimalista tornou esse padrão um dos favoritos em ternos, blazers e peças de estilo contemporâneo.

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Reconhecido pelos grandes quadrados, geralmente vermelhos e pretos, o Buffalo Check tornou-se um ícone das roupas usadas por lenhadores na América do Norte. Hoje também aparece na decoração e na moda casual.

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Diferente dos demais, o Argyle é formado por losangos sobrepostos atravessados por linhas finas. Inspirado em antigos desenhos escoceses, tornou-se um clássico de suéteres, coletes, meias e roupas ligadas ao golfe e ao estilo preppy.

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